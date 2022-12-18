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При пожаре в кафе Каменска-Уральского погиб человек
Происшествия
Фото: Инцидент Каменск-Уральский
Вчера вечером в кафе на улице Революционная в Каменске-Уральском произошло возгорание. По данным сообщества «Инцидент Каменск-Уральский», в пожаре погиб человек.
Ранее в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области сообщали, что информация о возгорании поступила на пульт диспетчера в 20.29. На место происшествия были направлены 2 единицы техники и 6 человек личного состава.
В 20.45 огнеборцы локализировали огонь на площади 30 квадратных метров, в 20.51 спасатели ликвидировали открытое горение. О пострадавших или погибших в МЧС не сообщалось.
«Горело кафе в старой части города, на остановочном комплексе, где нижняя церковь. Пожарные долго искали человека в сгоревшем помещении. Погиб сторож», – заявили в паблике.
Ранее в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области сообщали, что информация о возгорании поступила на пульт диспетчера в 20.29. На место происшествия были направлены 2 единицы техники и 6 человек личного состава.
В 20.45 огнеборцы локализировали огонь на площади 30 квадратных метров, в 20.51 спасатели ликвидировали открытое горение. О пострадавших или погибших в МЧС не сообщалось.
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