Ночью в Новолялинском городском округе случился пожар

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Прошедшей ночью в свердловском посёлке Лобва в Новолялинском городском округе в одном из частных жилых домов случился пожар. Его площадь составила 105 квадратных метров. В результате пожара полностью сгорела кровля дома, также были повреждены стены и чердачное перекрытие.Как сообщили в ГУ МЧС России по Свердловской области, информация о возгорании поступила на диспетчерский пульт в 02.49. К месту происшествия тогда были направлены 4 единицы пожарной техники и 7 человек личного состава.В 03.00 пожарные локализировали огонь, а уже в 03.07 они ликвидировали открытое горение. На разбор и проливку сгоревших конструкций ушло почти два часа.