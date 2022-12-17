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Ночью в Новолялинском городском округе случился пожар
Происшествия
Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области
Прошедшей ночью в свердловском посёлке Лобва в Новолялинском городском округе в одном из частных жилых домов случился пожар. Его площадь составила 105 квадратных метров. В результате пожара полностью сгорела кровля дома, также были повреждены стены и чердачное перекрытие.
Как сообщили в ГУ МЧС России по Свердловской области, информация о возгорании поступила на диспетчерский пульт в 02.49. К месту происшествия тогда были направлены 4 единицы пожарной техники и 7 человек личного состава.
В 03.00 пожарные локализировали огонь, а уже в 03.07 они ликвидировали открытое горение. На разбор и проливку сгоревших конструкций ушло почти два часа.
Как сообщили в ГУ МЧС России по Свердловской области, информация о возгорании поступила на диспетчерский пульт в 02.49. К месту происшествия тогда были направлены 4 единицы пожарной техники и 7 человек личного состава.
В 03.00 пожарные локализировали огонь, а уже в 03.07 они ликвидировали открытое горение. На разбор и проливку сгоревших конструкций ушло почти два часа.
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