На свердловской трассе водитель погиб от сердечного приступа

«В настоящее время по факту ДТП сотрудниками полиции проводится расследование, в ходе которого будет установлена окончательная причина ДТП», – сообщили в управлении Госавтоинспекции Свердловской области.

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Вчера, 24 декабря, на свердловской трассе произошла авария, причиной которой, по предварительным данным, стал сердечный приступ 59-летнего водителя. Прибывшие на место происшествия медики констатировали его смерть.ДТП произошло около 17.00 на 13 километре дороги «Южный подъезд к Нижнему Тагилу». Пассажирка, которая находилась в салоне машины в момент аварии, каких-либо травм не получила. С её слов во время движения водителю резко стало плохо, после чего он потерял сознание.В ГИБДД напоминают, что если во время поездки вы почувствовали себя плохо, необходимо принять меры к остановке транспортного средства в безопасном месте и передохнуть, либо вызвать экстренные службы.