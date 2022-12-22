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В Екатеринбурге произошло ДТП с участием фонарного столба
Происшествия
Фото: отделение пропаганды ГИБДД Екатеринбурга
Вчера днём в посёлке Садовый на улице Сибиряка в Екатеринбурге 25-летняя водительница Hyundai Getz не справилась с управлением и врезалась в фонарный столб. В результате аварии пострадала её 16-летняя пассажирка.
Как рассказали «Вечерним ведомостям» в отделении пропаганды Госавтоинспекции Екатеринбурга, девушку с различными травмами увезли в больницу. Отмечается, что серьёзных травм ей удалось избежать благодаря ремню безопасности.
Во время разговора с сотрудниками ГИБДД водительница объяснила, что при повороте с горки у автомобиля заблокировались колеса. Из-за этого она потеряла управление и въехала в столб освещения. С её слов, пострадавшая девушка является её ученицей.
Как рассказали «Вечерним ведомостям» в отделении пропаганды Госавтоинспекции Екатеринбурга, девушку с различными травмами увезли в больницу. Отмечается, что серьёзных травм ей удалось избежать благодаря ремню безопасности.
Во время разговора с сотрудниками ГИБДД водительница объяснила, что при повороте с горки у автомобиля заблокировались колеса. Из-за этого она потеряла управление и въехала в столб освещения. С её слов, пострадавшая девушка является её ученицей.
«Госавтоинспекция Екатеринбурга рекомендует водителям быть внимательным в зимним период, заранее снижать скорость при повороте и учитывать погодные условия», – сказали в пресс-группе.
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