В Екатеринбурге произошло ДТП с участием фонарного столба

«Госавтоинспекция Екатеринбурга рекомендует водителям быть внимательным в зимним период, заранее снижать скорость при повороте и учитывать погодные условия», – сказали в пресс-группе.

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Вчера днём в посёлке Садовый на улице Сибиряка в Екатеринбурге 25-летняя водительница Hyundai Getz не справилась с управлением и врезалась в фонарный столб. В результате аварии пострадала её 16-летняя пассажирка.Как рассказали «Вечерним ведомостям» в отделении пропаганды Госавтоинспекции Екатеринбурга, девушку с различными травмами увезли в больницу. Отмечается, что серьёзных травм ей удалось избежать благодаря ремню безопасности.Во время разговора с сотрудниками ГИБДД водительница объяснила, что при повороте с горки у автомобиля заблокировались колеса. Из-за этого она потеряла управление и въехала в столб освещения. С её слов, пострадавшая девушка является её ученицей.