В Асбесте голый малыш сбежал от пьяных родителей на мороз

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Жуткая трагедия едва не произошла в городе Асбест Свердловской области. Там маленький ребёнок, воспользовавшись нетрезвым состоянием родителей, ушёл гулять на мороз.Ребёнка без одежды посреди заснеженной улицы заметил Сотрудник отдела вневедомственной охраны младший сержант полиции Денис Кудрявцев, — сообщает пресс-служба Управления Росгвардии по Свердловской области. Он снял с себя форменную куртку, укутал ею замерзающего ребёнка и занёс к себе домой. Оттуда он вызывал полицию и «Скорую помощь».Приехавшие медики оказали промёрзшему ребёнку необходимую помощь, а вот полицейским искать родителей малыша (которому оказалось всего 3 года) не пришлось. Они объявились сами — шум сирен за окном вывел их из пьяного забытья, а когда начали любопытствовать, почему у подъезда стоит спецавтотранспорт, поняли, что весь переполох — вокруг их ребёнка.После такого случая ребёнка у «рассеянных» родителей могут и отобрать. По крайней мере сейчас органы опеки будут проверять, насколько безопасно оставаться под их ненадёжными «крыльями» малышу.