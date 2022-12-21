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В Асбесте голый малыш сбежал от пьяных родителей на мороз

21.01 Пятница, 23 декабря 2022
Происшествия
Фото: Вечерние Ведомости
Жуткая трагедия едва не произошла в городе Асбест Свердловской области. Там маленький ребёнок, воспользовавшись нетрезвым состоянием родителей, ушёл гулять на мороз.

Ребёнка без одежды посреди заснеженной улицы заметил Сотрудник отдела вневедомственной охраны младший сержант полиции Денис Кудрявцев, — сообщает пресс-служба Управления Росгвардии по Свердловской области. Он снял с себя форменную куртку, укутал ею замерзающего ребёнка и занёс к себе домой. Оттуда он вызывал полицию и «Скорую помощь».

Приехавшие медики оказали промёрзшему ребёнку необходимую помощь, а вот полицейским искать родителей малыша (которому оказалось всего 3 года) не пришлось. Они объявились сами — шум сирен за окном вывел их из пьяного забытья, а когда начали любопытствовать, почему у подъезда стоит спецавтотранспорт, поняли, что весь переполох — вокруг их ребёнка.

После такого случая ребёнка у «рассеянных» родителей могут и отобрать. По крайней мере сейчас органы опеки будут проверять, насколько безопасно оставаться под их ненадёжными «крыльями» малышу.

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Антон Каптелов © Вечерние ведомости
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