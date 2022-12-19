Екатеринбуржца признали виновным в причинении смерти по неосторожности

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге вынесли приговор местному жителю, который пытался помочь своей знакомой забраться на ограждение балкона, но не рассчитал свои силы, из-за чего девушка упала с 25 этажа.Как рассказали «Вечерним ведомостям» в СУ СКР по Свердловской области, 20 августа обвиняемый, находясь в состоянии опьянения, пытался помочь своей пьяной знакомой забраться на ограждение общего балкона на 25 этаже дома по улице Академика Семихатова. Приподнимая женщину на ограждение балкона, мужчина не рассчитал свои силу, в результате чего она упала с балкона и погибла.Начальник пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых добавил, что сначала екатеринбуржец не сознавался в том, что имеет какое-то отношение к инциденту. Но затем полицейские изъяли видеозапись с камеры наружного наблюдения и провели в отношении мужчины исследование при помощи полиграфа. После этого подозреваемый не стал отпираться и написал явку с повинной.В пресс-службе свердловской прокуратуры сообщили, что Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга назначил мужчине наказание в виде исправительных работ на 1 год 6 месяцев с удержанием 10 % из заработной платы в доход государства. Также суд удовлетворил гражданский иск потерпевшей стороны о взыскании с осужденного свыше 520 тысяч рублей.