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В Екатеринбурге пропала нуждающаяся в медицинской помощи женщина
Происшествия
Фото: поисковый отряд «Лиза Алерт»
В Екатеринбурге пропала 58-летняя Надежда Васильевна Шабунина. Ее местонахождение неизвестно с 22 декабря. В поисковом отряде «Лиза Алерт» отмечают, что женщина нуждается в медицинской помощи.
Приметы пропавшей: рост 164 см, нормальное телосложение, серо-зеленые глаза, волосы цвета светлый блонд.
В день пропажи женщина была одета в темно-коричневую дубленку, сиреневую кофту, синие штаны и черные сапоги.
Розыск пропавшей ведет отдел полиции № 8 Верх-Исетского района. Всех кто знает что-либо о местонахождении Надежды Шабуниной просят сообщить информацию по телефонам: 8 (343) 356-42-08 или 02.
Приметы пропавшей: рост 164 см, нормальное телосложение, серо-зеленые глаза, волосы цвета светлый блонд.
В день пропажи женщина была одета в темно-коричневую дубленку, сиреневую кофту, синие штаны и черные сапоги.
Розыск пропавшей ведет отдел полиции № 8 Верх-Исетского района. Всех кто знает что-либо о местонахождении Надежды Шабуниной просят сообщить информацию по телефонам: 8 (343) 356-42-08 или 02.
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