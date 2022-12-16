В Екатеринбурге пропала нуждающаяся в медицинской помощи женщина

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге пропала 58-летняя Надежда Васильевна Шабунина. Ее местонахождение неизвестно с 22 декабря. В поисковом отряде «Лиза Алерт» отмечают, что женщина нуждается в медицинской помощи.Приметы пропавшей: рост 164 см, нормальное телосложение, серо-зеленые глаза, волосы цвета светлый блонд.В день пропажи женщина была одета в темно-коричневую дубленку, сиреневую кофту, синие штаны и черные сапоги.Розыск пропавшей ведет отдел полиции № 8 Верх-Исетского района. Всех кто знает что-либо о местонахождении Надежды Шабуниной просят сообщить информацию по телефонам: 8 (343) 356-42-08 или 02.