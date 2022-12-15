В Екатеринбурге разыскивают очевидцев возможного ДТП

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Сотрудники ГИБДД ищут в Екатеринбурге очевидцев ДТП, которое, возможно, произошло 19 декабря в 12.50 на перекрестке Агрономическая – Селькоровская.В отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга «Вечерним ведомостям» рассказали, что в больницу №24 обратился 82-летняя женщина. Она сообщила, что переходила проезжую часть по пешеходному переходу на перекрестке Агрономическая – Селькоровская. Переходя дорогу, она упала.Когда женщина пришла в сознание, ей помогли подняться два молодых человека и проводили ее в безопасное место. Женщина не может вспомнить, упала ли она сама или же ее сбила машина.Для выяснения обстоятельств Госавтоинспекция просит всех, кто знает что-либо об этом инциденте, обратиться по телефону +7 (982) 769-04-25 или (02) или лично по адресу: улица Степана Разина, 20.