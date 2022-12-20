Крупный пожар произошел ночью в Верхней Пышме

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Сегодня ночью в Верхней Пышме на улице Чапаева произошел крупный пожар. Сообщение о возгорании поступило в 01.43.В пресс-службе МЧС по Свердловской области рассказали, что сгорели междуэтажное и чердачное перекрытия, кровля частного жилого дома и кровля гаража. Площадь пожара составила 200 квадратных метров.Открытое горение ликвидировали спустя час – в 02.43. Проливка и разбор сгоревших конструкций завершились в 07.39. О пострадавших не сообщается.