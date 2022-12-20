Возрастное ограничение 18+
Крупный пожар произошел ночью в Верхней Пышме
Происшествия
Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области
Сегодня ночью в Верхней Пышме на улице Чапаева произошел крупный пожар. Сообщение о возгорании поступило в 01.43.
В пресс-службе МЧС по Свердловской области рассказали, что сгорели междуэтажное и чердачное перекрытия, кровля частного жилого дома и кровля гаража. Площадь пожара составила 200 квадратных метров.
Открытое горение ликвидировали спустя час – в 02.43. Проливка и разбор сгоревших конструкций завершились в 07.39. О пострадавших не сообщается.
В пресс-службе МЧС по Свердловской области рассказали, что сгорели междуэтажное и чердачное перекрытия, кровля частного жилого дома и кровля гаража. Площадь пожара составила 200 квадратных метров.
Открытое горение ликвидировали спустя час – в 02.43. Проливка и разбор сгоревших конструкций завершились в 07.39. О пострадавших не сообщается.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Из горящего дома в Сысерти спасли трех человек
20 декабря 2022
20 декабря 2022
Ночью в гостинице в Екатеринбурге произошел пожар
16 декабря 2022
16 декабря 2022
Крупный пожар произошёл в Берёзовском городском округе
17 декабря 2022
17 декабря 2022
В Екатеринбурге на Эльмаше загорелась сауна
21 декабря 2022
21 декабря 2022