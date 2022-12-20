На трассе Екатеринбург – Тюмень произошло смертельное ДТП

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

На трассе Екатеринбург – Тюмень Газель влетела в стоящий легковой автомобиль. В результате ДТП погиб человек. Авария произошла вчера около 19.00 на 131-м километре автодороги.Как рассказали в УГИБДД по Свердловской области, водитель ГАЗ Next А21R32 ехал в сторону Тюмени и врезался в стоящий автомобиль Lifan и мужчину, стоящим перед багажником машины. По предварительной информации, водитель легковушки остановился, вышел из автомобиля и открыл багажник. При этом на его одежде в темное время суток не было световозвращающих элементов.Водитель Lifan 1980 года рождения погиб от наезда Газели. В легковушке находился пассажир 2002 года рождения, который в ДТП получил травмы. Его доставили в хирургическое отделение ЦРБ Камышлова с переломом поясничного отдела и сотрясением головного мозга. Предварительно, пассажир – это сын погибшего водителя.По факту аварии проводится проверка. На время работы сотрудников ГИБДД на месте ДТП и ликвидации последствий аварии временно ограничивалось движение по трассе в сторону Тюмени. Движение уже восстановлено, транспорт двигается в обычном режиме.