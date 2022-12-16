В Березовском косуля попала под колеса автомобиля

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Березовском женщина-водитель Kia Seltos сбила косулю. ДТП произошло вчера около 18.00 на улице Гагарина.По предварительной информации, женщина-водитель автомобиля Kia Seltos ехала со стороны улицы Ленина в сторону Театральной и допустила наезд на косулю, которая выбежала из лесополосы «Тропа здоровья».В результате аварии животное получило травмы, а автомобиль – механические повреждения. Люди в ДТП не пострадали.В Госавтоинспекции Свердловской области отметили, что место ДТП не входит в зону действия дорожного знака «Дикие животные».