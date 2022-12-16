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В Березовском косуля попала под колеса автомобиля
Происшествия
Фото: Вечерние ведомости
В Березовском женщина-водитель Kia Seltos сбила косулю. ДТП произошло вчера около 18.00 на улице Гагарина.
По предварительной информации, женщина-водитель автомобиля Kia Seltos ехала со стороны улицы Ленина в сторону Театральной и допустила наезд на косулю, которая выбежала из лесополосы «Тропа здоровья».
В результате аварии животное получило травмы, а автомобиль – механические повреждения. Люди в ДТП не пострадали.
В Госавтоинспекции Свердловской области отметили, что место ДТП не входит в зону действия дорожного знака «Дикие животные».
По предварительной информации, женщина-водитель автомобиля Kia Seltos ехала со стороны улицы Ленина в сторону Театральной и допустила наезд на косулю, которая выбежала из лесополосы «Тропа здоровья».
В результате аварии животное получило травмы, а автомобиль – механические повреждения. Люди в ДТП не пострадали.
В Госавтоинспекции Свердловской области отметили, что место ДТП не входит в зону действия дорожного знака «Дикие животные».
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