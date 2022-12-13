Психушка ожидает жителя Заречного, бросившегося под колёса автомобиля

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

В воскресенье, 18-го декабря, в уральских пабликах стало распространяться жуткое видео с одной из дорог города Заречный. На камеру видеонаблюдения попал самоубийственный прыжок мужчины под колёса автомобиля.Самоубийство, к счастью, не удалось. Красный кроссовер, под который кинулся мужчина, шёл с не очень большой скоростью, к тому же водитель сумел вовремя отреагировать и затормозить. И, хоть удара избежать не удалось, «прыгун» остался жив и даже не слишком ушибся. По крайней мере, ему хватило сил самостоятельно подняться с заснеженного асфальта и продолжать разгуливать посреди проезжей части.Как выяснилось чуть позже, участковый полиции, на чьей территории произошёл инцидент, сумел установить личность отчаянного прохожего. Им оказался гражданин 1972-го года рождения. По сообщению пресс-службы ОГИБДД МО МВД России «Заречный», сейчас он находится на медицинском осмотре. Врачи решат, не стоит ли отправить его на лечение в психиатрическую клинику. По поводу случившегося оформлен протокол о ДТП.