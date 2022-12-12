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Мужчина получил травму в цехе «Уралкабеля» в Екатеринбурге

16.23 Понедельник, 19 декабря 2022
Происшествия
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге мужчина пострадал в производственном цехе «Уралкабеля» при выполнении работ по монтажу электрокабеля. Об этом «Вечерним ведомостям» сообщили в пресс-службе свердловской прокуратуры.

По предварительным данным, в производственном цехе «Уралкабель» на улице Расточной на основании договора подряда ИП проводил работы по монтажу электрокабеля в стене. Для выполнения работ по договору субподряда ИП привлек мужчину 1984 года рождения.

Во время работы 18 декабря мужчина использовал стремянку, которая не была закреплена должным образом. Упав со стремянки, он получил тяжелые травмы. Его доставили в больницу.

Прокуратура взяла на контроль проведение доследственной проверки, организованной следственными органами по данному факту.

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Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости
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