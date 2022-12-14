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Поезд насмерть сбил мужчину в Свердловской области
Происшествия
Фото: Вечерние ведомости
В Свердловской области поезд смертельно травмировал 20-летнего жителя Арамиля. Об этом сообщили в Уральской транспортной прокуратуре.
Инцидент произошел вчера около 15.00 на перегоне станций Арамиль – Бобровка. По предварительным данным, молодой человек переходил железнодорожные пути в неположенном месте.
На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа. Свердловская транспортная прокуратура проводит проверку.
Инцидент произошел вчера около 15.00 на перегоне станций Арамиль – Бобровка. По предварительным данным, молодой человек переходил железнодорожные пути в неположенном месте.
На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа. Свердловская транспортная прокуратура проводит проверку.
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