На свердловской трассе «девятка» столкнулась с Toyota и загорелась



Фото: УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

На трассе Екатеринбург – Тюмень столкнулись ВАЗ -2109 и Toyota Camry. После столкновения отечественная легковушка воспламенилась. ДТП произошло вчера около 15.30 на 69-м километре трассы.В УГИБДД по Свердловской области «Вечерним ведомостям» рассказали, что, по предварительным данным, 59-летний житель Камышлова за рулем «девятки» не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с Toyota Camry. После этого ВАЗ-2109 загорелся.Водителю отечественной легковушки удалось выбраться из горящего салона. Его доставили в приемный покой ЦРБ Богдановича с переломом ноги. Водитель иномарки в ДТП не пострадал.На время ликвидации последствий аварии автоинспекторы ограничивали движение транспорта. Сейчас движение на данном участке уже восстановлено. Сотрудники полиции проводят проверку по факту случившегося.