Из горящего дома в Нижнем Тагиле спасли трех человек

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Нижнем Тагиле сегодня рано утром произошел пожар в четырехэтажном жилом доме на улице Окунева. Сообщение о возгорании поступило в 05.15.Как сообщили в пресс-службе МЧС по Свердловской области, на площади двух квадратных метров горели вещи на третьем этаже. Огнеборцы спасли по лестничным маршам с помощью спасательных устройств трех человек, в том числе одного ребенка. К счастью, никто не пострадал.В тушении пожара участвовали девять огнеборцев. Возгорание потушили за две минуты.