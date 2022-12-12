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Из горящего дома в Нижнем Тагиле спасли трех человек
Происшествия
Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области
В Нижнем Тагиле сегодня рано утром произошел пожар в четырехэтажном жилом доме на улице Окунева. Сообщение о возгорании поступило в 05.15.
Как сообщили в пресс-службе МЧС по Свердловской области, на площади двух квадратных метров горели вещи на третьем этаже. Огнеборцы спасли по лестничным маршам с помощью спасательных устройств трех человек, в том числе одного ребенка. К счастью, никто не пострадал.
В тушении пожара участвовали девять огнеборцев. Возгорание потушили за две минуты.
Как сообщили в пресс-службе МЧС по Свердловской области, на площади двух квадратных метров горели вещи на третьем этаже. Огнеборцы спасли по лестничным маршам с помощью спасательных устройств трех человек, в том числе одного ребенка. К счастью, никто не пострадал.
В тушении пожара участвовали девять огнеборцев. Возгорание потушили за две минуты.
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