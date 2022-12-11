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В Екатеринбурге в коллективном саду случился пожар
Происшествия
Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области
Накануне вечером в уральской столице в коллективном саду, расположенном в районе 13 километра Чусовского тракта, случился пожар, в результате которого сгорели садовый дом и надворные постройки.
Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области, информация о возгорании поступила на пульт диспетчера в 22.12. На тушение были направлены 4 пожарные машины и 15 специалистов МЧС.
В 23.31 огнеборцы локализировали огонь на площади 100 квадратных метров, в 00.06 спасатели ликвидировали открытое горение. Проливка и разбор сгоревших конструкций были завершены в 02.21.
Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области, информация о возгорании поступила на пульт диспетчера в 22.12. На тушение были направлены 4 пожарные машины и 15 специалистов МЧС.
В 23.31 огнеборцы локализировали огонь на площади 100 квадратных метров, в 00.06 спасатели ликвидировали открытое горение. Проливка и разбор сгоревших конструкций были завершены в 02.21.
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