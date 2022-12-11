В Екатеринбурге в коллективном саду случился пожар

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Накануне вечером в уральской столице в коллективном саду, расположенном в районе 13 километра Чусовского тракта, случился пожар, в результате которого сгорели садовый дом и надворные постройки.Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области, информация о возгорании поступила на пульт диспетчера в 22.12. На тушение были направлены 4 пожарные машины и 15 специалистов МЧС.В 23.31 огнеборцы локализировали огонь на площади 100 квадратных метров, в 00.06 спасатели ликвидировали открытое горение. Проливка и разбор сгоревших конструкций были завершены в 02.21.