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В Верхней Пышме произошло ДТП с участием школьного автобуса
Происшествия
Фото: УГИБДД по Свердловской области
В Верхней Пышме на улице Уральских Рабочих столкнулись ВАЗ-2115 и школьный автобус. Об этом «Вечерним ведомостям» сообщили в УГИБДД по Свердловской области.
По предварительной информации, водитель ВАЗ-2115 не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся со школьным автобусом Fiat. К счастью, в момент аварии детей в автобусе не было.
В результате ДТП пострадал водитель легковушки, его доставили в больницу для осмотра. Водитель автобуса в аварии не пострадал.
По предварительной информации, водитель ВАЗ-2115 не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся со школьным автобусом Fiat. К счастью, в момент аварии детей в автобусе не было.
В результате ДТП пострадал водитель легковушки, его доставили в больницу для осмотра. Водитель автобуса в аварии не пострадал.
«На месте аварии работают сотрудники Госавтоинспекции, причины и обстоятельства выясняются. По факту ДТП проводится проверка», – сообщили в ГИБДД.
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