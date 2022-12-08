В Верхней Пышме произошло ДТП с участием школьного автобуса

«На месте аварии работают сотрудники Госавтоинспекции, причины и обстоятельства выясняются. По факту ДТП проводится проверка», – сообщили в ГИБДД.

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Верхней Пышме на улице Уральских Рабочих столкнулись ВАЗ-2115 и школьный автобус. Об этом «Вечерним ведомостям» сообщили в УГИБДД по Свердловской области.По предварительной информации, водитель ВАЗ-2115 не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся со школьным автобусом Fiat. К счастью, в момент аварии детей в автобусе не было.В результате ДТП пострадал водитель легковушки, его доставили в больницу для осмотра. Водитель автобуса в аварии не пострадал.