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Ночью в гостинице в Екатеринбурге произошел пожар
Происшествия
Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области
Сегодня ночью в Екатеринбурге произошел пожар на территории гостиницы на улице Металлургов. Сообщение о возгорании поступило в 02.01.
В пресс-службе МЧС по Свердловской области рассказали, что на площади 60 квадратных метров сгорела баня-бочка, расположенная на территории гостиничного комплекса.
На место происшествия выезжали 16 огнеборцев. Пожар потушили в 02.19. Проливка и разбор сгоревших конструкций завершились в 03.23.
В пресс-службе МЧС по Свердловской области рассказали, что на площади 60 квадратных метров сгорела баня-бочка, расположенная на территории гостиничного комплекса.
На место происшествия выезжали 16 огнеборцев. Пожар потушили в 02.19. Проливка и разбор сгоревших конструкций завершились в 03.23.
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