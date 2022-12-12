Ночью в гостинице в Екатеринбурге произошел пожар

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Сегодня ночью в Екатеринбурге произошел пожар на территории гостиницы на улице Металлургов. Сообщение о возгорании поступило в 02.01.В пресс-службе МЧС по Свердловской области рассказали, что на площади 60 квадратных метров сгорела баня-бочка, расположенная на территории гостиничного комплекса.На место происшествия выезжали 16 огнеборцев. Пожар потушили в 02.19. Проливка и разбор сгоревших конструкций завершились в 03.23.