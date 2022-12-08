По области разыскивают жительницу Североуральска, исчезнувшую вместе с машиной

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Каждый день по стране объявляется о поиске людей, которые ушли и не вернулись домой. Но в Североуральске в розыск объявили женщина, которая уехала 3 дня назад, и теперь не могут найти ни её саму, ни машину, за рулём которой она находилась.В последний раз Юлию Владимировну Трошину видели 12-го декабря, около 15:00. С тех пор она не возвращается домой и не выходит на связь с родными. Разумеется, возникало подозрение, что женщина попала в аварию. Но обзвон больниц и госавтоинспекции результатов не дал. Поэтому в ОМВД России по городу Североуральску решили обратиться за помощью к уральцам. Если кто-то обладает информацией о местонахождении Юлии Трошиной, просьба незамедлительно сообщить по телефонам дежурной части: 8 (34380) 3-42-20; 3-11-02 или 02, набор с сотового телефона – 902.Дополнительные сведения о пропавшей следующие: гражданка 1980-го года рождения. Волосы светлые. Водит автомобиль марки «Мицубиси Лансер» цвета «мокрый асфальт» с чёртыми бампером и капотом.