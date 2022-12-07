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На парковке около детской поликлиники в Екатеринбурге произошел пожар
Происшествия
Фото: МЧС по Свердловской области
Около детской поликлиники №13 на улице Буторина в Екатеринбурге произошел пожар. Сообщение о возгорании поступило в 13.40.
Как рассказали в пресс-службе МЧС по Свердловской области, на парковке под навесом, прилегающем к зданию поликлиники, горело два легковых автомобиля. До прибытия пожарных из здания самостоятельно эвакуировались 300 человек, в том числе 150 детей.
Пожар на площади 20 квадратных метров локализовали в 14.11. Информации о пострадавших не поступало. В тушении пожара участвуют 10 огнеборцев.
Как рассказали в пресс-службе МЧС по Свердловской области, на парковке под навесом, прилегающем к зданию поликлиники, горело два легковых автомобиля. До прибытия пожарных из здания самостоятельно эвакуировались 300 человек, в том числе 150 детей.
Пожар на площади 20 квадратных метров локализовали в 14.11. Информации о пострадавших не поступало. В тушении пожара участвуют 10 огнеборцев.
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