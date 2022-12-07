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Пассажирский поезд в Свердловской области насмерть сбил женщину
Происшествия
Фото: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
В Свердловской области пассажирский поезд насмерть сбил женщину. Об этом сообщили в Центральном МСУТ СКР.
Инцидент произошел вечером 13 декабря на перегоне Северка-Хрустальная. По предварительной информации, женщина шла вдоль железнодорожных путей. Машинист пассажирского поезда для предотвращения наезда подавал сигнал большой громкости и применил экстренное торможение, но избежать трагедии не удалось.
Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте СКР проводит проверку. Устанавливаются все обстоятельства происшествия.
Инцидент произошел вечером 13 декабря на перегоне Северка-Хрустальная. По предварительной информации, женщина шла вдоль железнодорожных путей. Машинист пассажирского поезда для предотвращения наезда подавал сигнал большой громкости и применил экстренное торможение, но избежать трагедии не удалось.
Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте СКР проводит проверку. Устанавливаются все обстоятельства происшествия.
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