Пассажирский поезд в Свердловской области насмерть сбил женщину

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Свердловской области пассажирский поезд насмерть сбил женщину. Об этом сообщили в Центральном МСУТ СКР.Инцидент произошел вечером 13 декабря на перегоне Северка-Хрустальная. По предварительной информации, женщина шла вдоль железнодорожных путей. Машинист пассажирского поезда для предотвращения наезда подавал сигнал большой громкости и применил экстренное торможение, но избежать трагедии не удалось.Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте СКР проводит проверку. Устанавливаются все обстоятельства происшествия.