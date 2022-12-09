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РЖД заплатит екатеринбурженке 100 тысяч рублей за травму на ж/д путях
Происшествия
Фото: Ольга Кольтенберг
В Екатеринбурге женщина, получившая травму на железнодорожных путях, получит от РЖД компенсацию морального вреда. Об этом сообщили в Уральской транспортной прокуратуры.
В январе этого года 43-летняя екатеринбурженка при прохождении резинового настила на железнодорожных путях на станции Хуторята была травмирована электропоездом. Женщине причинен тяжкий вред здоровью.
Свердловский транспортный прокурор обратился в суд с иском к РЖД о взыскании компенсации морального вреда пострадавшей. Октябрьский районный суд Екатеринбурга удовлетворил требования прокурора, взыскав в пользу женщины 100 тысяч рублей.
В январе этого года 43-летняя екатеринбурженка при прохождении резинового настила на железнодорожных путях на станции Хуторята была травмирована электропоездом. Женщине причинен тяжкий вред здоровью.
Свердловский транспортный прокурор обратился в суд с иском к РЖД о взыскании компенсации морального вреда пострадавшей. Октябрьский районный суд Екатеринбурга удовлетворил требования прокурора, взыскав в пользу женщины 100 тысяч рублей.
«За фактическим исполнением решения суда установлен контроль», – добавили в транспортной прокуратуре.
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