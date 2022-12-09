РЖД заплатит екатеринбурженке 100 тысяч рублей за травму на ж/д путях

«За фактическим исполнением решения суда установлен контроль», – добавили в транспортной прокуратуре.

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге женщина, получившая травму на железнодорожных путях, получит от РЖД компенсацию морального вреда. Об этом сообщили в Уральской транспортной прокуратуры.В январе этого года 43-летняя екатеринбурженка при прохождении резинового настила на железнодорожных путях на станции Хуторята была травмирована электропоездом. Женщине причинен тяжкий вред здоровью.Свердловский транспортный прокурор обратился в суд с иском к РЖД о взыскании компенсации морального вреда пострадавшей. Октябрьский районный суд Екатеринбурга удовлетворил требования прокурора, взыскав в пользу женщины 100 тысяч рублей.