В Каменске-Уральском в суд направлено уголовное дело о ДТП, в котором пострадал мотоциклист

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Каменске-Уральском в суд направлено уголовное дело в отношении жителя Асбеста, устроившего ДТП, в котором пострадал мотоциклист. Об этом сообщили в пресс-службе свердловской прокуратуры.По версии следствия, 12 мая обвиняемый ехал по улице Октябрьской в сторону Кутузова в Каменске-Уральском и при повороте налево вне перекрестка не уступил дорогу встречному мотоциклу и допустил с ним столкновение.В результате ДТП мотоциклист получил сотрясение головного мозга, закрытый перелом правого поперечного отростка третьего поясничного позвонка и множественные ушибы. Эксперты расценили травмы как повлекшие тяжкий вред здоровью.Обвиняемый признал свою вину в полном объеме. Уголовное дело направлено в Красногорский районный суд Каменска-Уральского.