Возрастное ограничение 18+
В Каменске-Уральском в суд направлено уголовное дело о ДТП, в котором пострадал мотоциклист
Происшествия
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
В Каменске-Уральском в суд направлено уголовное дело в отношении жителя Асбеста, устроившего ДТП, в котором пострадал мотоциклист. Об этом сообщили в пресс-службе свердловской прокуратуры.
По версии следствия, 12 мая обвиняемый ехал по улице Октябрьской в сторону Кутузова в Каменске-Уральском и при повороте налево вне перекрестка не уступил дорогу встречному мотоциклу и допустил с ним столкновение.
В результате ДТП мотоциклист получил сотрясение головного мозга, закрытый перелом правого поперечного отростка третьего поясничного позвонка и множественные ушибы. Эксперты расценили травмы как повлекшие тяжкий вред здоровью.
Обвиняемый признал свою вину в полном объеме. Уголовное дело направлено в Красногорский районный суд Каменска-Уральского.
По версии следствия, 12 мая обвиняемый ехал по улице Октябрьской в сторону Кутузова в Каменске-Уральском и при повороте налево вне перекрестка не уступил дорогу встречному мотоциклу и допустил с ним столкновение.
В результате ДТП мотоциклист получил сотрясение головного мозга, закрытый перелом правого поперечного отростка третьего поясничного позвонка и множественные ушибы. Эксперты расценили травмы как повлекшие тяжкий вред здоровью.
Обвиняемый признал свою вину в полном объеме. Уголовное дело направлено в Красногорский районный суд Каменска-Уральского.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
В Екатеринбурге осудят машиниста экскаватора за ДТП, в котором пострадал водитель мопеда
05 декабря 2022
05 декабря 2022
В Екатеринбурге в суд направили уголовное дело о разбойном нападении на ребенка-инвалида
06 декабря 2022
06 декабря 2022
Житель Ревды похитил велосипеды у 17 человек
06 декабря 2022
06 декабря 2022