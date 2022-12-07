Возрастное ограничение 18+
Молодая екатеринбурженка от пожара спаслась через окно
Происшествия
Стоп-кадр видео с ВК-сообщества «Наш Автовокзал (Екатеринбург)» / vk.com/nashavtovokzal
Пожар произошёл днём 13-го декабря в Переходном переулке. Огонь вспыхнул в квартире на четвёртом этаже жилого дома.
В квартире в это время находилась девушка. Покинуть помещение через входную дверь она не смогла — пламя перекрыло доступ к ней. Оставался единственный путь к спасению от огня и едкого дыма — окно. Когда девушка появилась в его проёме, внизу, на улице уже собралась толпа. Увидев человека, окутанного дымом, кто-то догадался принёс ковёр (видимо, первое, что попалось под руку). Ковёр растянули, как своеобразное спасательное полотно. Но, хоть за края его держали семеро, удержать выпрыгнувшую девушку не смогли. В любом случае, старания соседей не были напрасными, они помогли смягчить удар о землю и спасли молодую погорелицу от верной гибели. С сильным ушибом спины пострадавшую увезли в больницу.
Произошедшее попало на видео. Его успели заснять жители соседнего дома.
В квартире в это время находилась девушка. Покинуть помещение через входную дверь она не смогла — пламя перекрыло доступ к ней. Оставался единственный путь к спасению от огня и едкого дыма — окно. Когда девушка появилась в его проёме, внизу, на улице уже собралась толпа. Увидев человека, окутанного дымом, кто-то догадался принёс ковёр (видимо, первое, что попалось под руку). Ковёр растянули, как своеобразное спасательное полотно. Но, хоть за края его держали семеро, удержать выпрыгнувшую девушку не смогли. В любом случае, старания соседей не были напрасными, они помогли смягчить удар о землю и спасли молодую погорелицу от верной гибели. С сильным ушибом спины пострадавшую увезли в больницу.
Произошедшее попало на видео. Его успели заснять жители соседнего дома.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
В Серове из горящей пятиэтажки эвакуировались 30 человек
07 декабря 2022
07 декабря 2022
Екатеринбурженка пожаловалась на отсутствие отопления у неё дома
04 декабря 2022
04 декабря 2022
В Богдановиче при пожаре в многоквартирном доме погиб человек
10 декабря 2022
10 декабря 2022
ДТП в Екатеринбурге едва не закончилось тройной трагедией
12 декабря 2022
12 декабря 2022