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Молодая екатеринбурженка от пожара спаслась через окно

21.10 Вторник, 13 декабря 2022
Происшествия
Стоп-кадр видео с ВК-сообщества «Наш Автовокзал (Екатеринбург)» / vk.com/nashavtovokzal
Пожар произошёл днём 13-го декабря в Переходном переулке. Огонь вспыхнул в квартире на четвёртом этаже жилого дома.

В квартире в это время находилась девушка. Покинуть помещение через входную дверь она не смогла — пламя перекрыло доступ к ней. Оставался единственный путь к спасению от огня и едкого дыма — окно. Когда девушка появилась в его проёме, внизу, на улице уже собралась толпа. Увидев человека, окутанного дымом, кто-то догадался принёс ковёр (видимо, первое, что попалось под руку). Ковёр растянули, как своеобразное спасательное полотно. Но, хоть за края его держали семеро, удержать выпрыгнувшую девушку не смогли. В любом случае, старания соседей не были напрасными, они помогли смягчить удар о землю и спасли молодую погорелицу от верной гибели. С сильным ушибом спины пострадавшую увезли в больницу.

Произошедшее попало на видео. Его успели заснять жители соседнего дома.

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Антон Каптелов © Вечерние ведомости
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20:25 За воскресную резню в магазине осудят жителя Екатеринбурга
19:32 Трактор во время движения по Ирбиту сбросил несколько тонн груза на дорогу
18:53 Для досугового центра в Ключевске пришлось искать сотрудников
18:32 Красноуфимский суд рассмотрит дело о покушении на убийство
17:50 Каток на стадионе «Екатеринбург Арена» откроется на этой неделе
17:23 RusLine возобновит полеты из Архангельска в Екатеринбург
16:57 В Асбесте вынесли приговор двум мошенникам из Челябинска
16:26 Екатеринбуржец взыскал с «Аэрофлота» за неиспользованные билеты более 65 тысяч рублей
15:58 В Новоуральске осудили мужчину за поджог квартиры, повлекший гибель женщины
15:21 Заболеваемость ОРВИ продолжает расти в Свердловской области
14:53 Свердловчанин заплатит 200 тысяч рублей за нападение его собаки на ребенка
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