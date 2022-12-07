Молодая екатеринбурженка от пожара спаслась через окно

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Пожар произошёл днём 13-го декабря в Переходном переулке. Огонь вспыхнул в квартире на четвёртом этаже жилого дома.В квартире в это время находилась девушка. Покинуть помещение через входную дверь она не смогла — пламя перекрыло доступ к ней. Оставался единственный путь к спасению от огня и едкого дыма — окно. Когда девушка появилась в его проёме, внизу, на улице уже собралась толпа. Увидев человека, окутанного дымом, кто-то догадался принёс ковёр (видимо, первое, что попалось под руку). Ковёр растянули, как своеобразное спасательное полотно. Но, хоть за края его держали семеро, удержать выпрыгнувшую девушку не смогли. В любом случае, старания соседей не были напрасными, они помогли смягчить удар о землю и спасли молодую погорелицу от верной гибели. С сильным ушибом спины пострадавшую увезли в больницу.Произошедшее попало на видео. Его успели заснять жители соседнего дома.