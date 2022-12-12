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Трактор во время движения по Ирбиту сбросил несколько тонн груза на дорогу
Происшествия
Стоп-кадр видео с ВК-сообщества «Инцидент ИРБИТ | ЧП» / vk.com/irbitincident
Серьёзное дорожно-транспортное происшествие едва не произошло сегодня днём на одной из окраинных улиц Ирбита. Там прямо во время движения трактор высыпал на проезжую часть тяжёлый груз.
Инцидент произошёл в полдень 13-го декабря. Трактор вёз в прицепленном к нему кузову несколько огромных мешков с удобрением. По какой-то причине сработала гидравлика кузова и на ходу начался сброс груза вбок. Водитель следовавшего за трактором автомобиля марки «Мерседес» успел вовремя среагировать на нештатную ситуацию. Он сбросил скорость, а затем и вовсе остановил иномарку, иначе многотонные мешки расплющили бы его машину.
Случившееся попало на видеорегистратор ещё одной машины, ехавшей за трактором. Видеоролик сейчас распространяется по местным пабликам под названием «Пункт назначения по-ирбитски», что иронично отсылает к популярной серии американских кинофильмов, в одной из которых были эффектно показаны жуткие последствия незапланированной выгрузки брёвен из лесовоза. К счастью, единственным последствием ирбитской «катастрофы» стала необходимость убирать тяжеленный мешки с проезжей части.
Инцидент произошёл в полдень 13-го декабря. Трактор вёз в прицепленном к нему кузову несколько огромных мешков с удобрением. По какой-то причине сработала гидравлика кузова и на ходу начался сброс груза вбок. Водитель следовавшего за трактором автомобиля марки «Мерседес» успел вовремя среагировать на нештатную ситуацию. Он сбросил скорость, а затем и вовсе остановил иномарку, иначе многотонные мешки расплющили бы его машину.
Случившееся попало на видеорегистратор ещё одной машины, ехавшей за трактором. Видеоролик сейчас распространяется по местным пабликам под названием «Пункт назначения по-ирбитски», что иронично отсылает к популярной серии американских кинофильмов, в одной из которых были эффектно показаны жуткие последствия незапланированной выгрузки брёвен из лесовоза. К счастью, единственным последствием ирбитской «катастрофы» стала необходимость убирать тяжеленный мешки с проезжей части.
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