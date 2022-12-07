В Екатеринбурге загорелся склад на Артинской

«Тушение осложняется сильным задымлением, работают звенья газодымозащитной службы. Для координации действий сил и средств пожарной охраны на месте пожара развернут и функционирует оперативный штаб», – добавили в МЧС.

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге загорелся склад, расположенный на пересечении улицы Артинской и Книжного переулка. Сообщение о возгорании поступило в 11.47.Как сообщили в пресс-службе МЧС по Свердловской области, на складе загорелись паллеты. Пожарные обнаружили очаг возгорания – на площади 20 квадратных метров горит лакокрасочная продукция. В тушении участвуют 49 огнеборцев, задействовано 15 единиц спецтехники.До прибытия пожарных из здания эвакуировались 50 человек. Информации о пострадавших при пожаре не поступало.