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В Екатеринбурге загорелся склад на Артинской
Происшествия
Фото: Вечерние ведомости
В Екатеринбурге загорелся склад, расположенный на пересечении улицы Артинской и Книжного переулка. Сообщение о возгорании поступило в 11.47.
Как сообщили в пресс-службе МЧС по Свердловской области, на складе загорелись паллеты. Пожарные обнаружили очаг возгорания – на площади 20 квадратных метров горит лакокрасочная продукция. В тушении участвуют 49 огнеборцев, задействовано 15 единиц спецтехники.
До прибытия пожарных из здания эвакуировались 50 человек. Информации о пострадавших при пожаре не поступало.
Как сообщили в пресс-службе МЧС по Свердловской области, на складе загорелись паллеты. Пожарные обнаружили очаг возгорания – на площади 20 квадратных метров горит лакокрасочная продукция. В тушении участвуют 49 огнеборцев, задействовано 15 единиц спецтехники.
«Тушение осложняется сильным задымлением, работают звенья газодымозащитной службы. Для координации действий сил и средств пожарной охраны на месте пожара развернут и функционирует оперативный штаб», – добавили в МЧС.
До прибытия пожарных из здания эвакуировались 50 человек. Информации о пострадавших при пожаре не поступало.
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