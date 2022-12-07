ДТП в Екатеринбурге едва не закончилось тройной трагедией

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Гибелью трёх человек или как минимум серьёзнейшими травмами могло закончится дорожно-транспортное происшествие, которое попало сегодня на камеры видеонаблюдения в Екатеринбурге. Молодая мамаша проигнорировала «пятящийся» грузовик, в итоге одна из её дочек оказалась под тяжеленой машиной.Инцидент произошел в понедельник днём на улице Суходольской в микрорайоне Широкая Речка. Водитель грузовой машины марки «ISUZU» сдавал задом, чтобы припарковаться для разгрузки к торговой точке, расположенной на первом этаже жилого дома. Сам он не заметил трёх прохожих — молодую женщину с двумя малолетними детьми, а та по какой-то причине не восприняла за угрозу надвигающуюся на неё и её деток махину. В итоге женщину задело задней частью кузова, а 2-летняя девочка упала и оказалась под его днищем.Жуткая запись с камер видеонаблюдений, которую опубликовала ГИБДД, приводит в ужас, тем более что на ней видно, как заднее колесо грузовика наезжает на ребёнка. К счастью, грузовик вовремя затормозил, и девочка почти не пострадала. Как сообщает телеграм-канал «Инцидент Екатеринбург», она получила лишь ушиб ноги. Данный итог можно считать чудом, потому что в данных ситуациях, когда водитель грузовика переключается на задний ход и не замечает человека за машиной, очень часто заканчивается тяжёлыми травмами, а то и гибелью.