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«Гортранс» выплатил 50 тысяч рублей екатеринбурженке за травму в трамвае

15.22 Понедельник, 12 декабря 2022
Происшествия
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
ЕМУП «Гортранс» выплатил 50 тысяч рублей екатеринбурженке, которая ехала в трамвае и получила травмы из-за резкого торможения транспортного средства. Инцидент произошел восемь лет назад.

В пресс-службе свердловской прокуратуры «Вечерним ведомостям» рассказали, что 17 мая 2014 года на улице Белореченской водитель трамвая №1 резко затормозил, из-за чего стоявшая пассажирка 1946 года рождения упала на пол, спиной вперед.

В результате пенсионерка получила повреждение связок шейного отдела позвоночника, ушиб правого и левого локтевых суставов и ушиб мягких тканей левой лопатки.

Прокуратура района направила иск в Ленинский районный суд Екатеринбурга о взыскании с ЕМУП «Гортранс» в пользу пострадавшей компенсации морального вреда в размере 150 тысяч рублей.

Суд удовлетворил исковые требования частично, взыскав с предприятия 50 тысяч рублей компенсации.

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Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости


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