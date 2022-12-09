«Гортранс» выплатил 50 тысяч рублей екатеринбурженке за травму в трамвае

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

ЕМУП «Гортранс» выплатил 50 тысяч рублей екатеринбурженке, которая ехала в трамвае и получила травмы из-за резкого торможения транспортного средства. Инцидент произошел восемь лет назад.В пресс-службе свердловской прокуратуры «Вечерним ведомостям» рассказали, что 17 мая 2014 года на улице Белореченской водитель трамвая №1 резко затормозил, из-за чего стоявшая пассажирка 1946 года рождения упала на пол, спиной вперед.В результате пенсионерка получила повреждение связок шейного отдела позвоночника, ушиб правого и левого локтевых суставов и ушиб мягких тканей левой лопатки.Прокуратура района направила иск в Ленинский районный суд Екатеринбурга о взыскании с ЕМУП «Гортранс» в пользу пострадавшей компенсации морального вреда в размере 150 тысяч рублей.Суд удовлетворил исковые требования частично, взыскав с предприятия 50 тысяч рублей компенсации.