В Екатеринбурге пропал 54-летний мужчина

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге на ЖБИ пропал 54-летний Илья Аркадьевич Чечерин. Его местонахождение неизвестно с 8 декабря.Приметы пропавшего: рост 175 см, плотное телосложение, зеленые глаза, лысый, есть продолговатый шрам на нижней губе, отсутствуют несколько передних зубов. Хромает при ходьбе, носит очки с диоптриями.На момент пропажи был одет в черный пуховик выше колена с капюшоном, оливковый свитер, синие джинсы и черные ботинки. С собой у мужчины была черная сумка через плечо.Розыском пропавшего занимается отдел полиции № 2. Всех, кто знает что-либо о местонахождении Ильи Чечерина, просят сообщить информацию по телефону +7 (343) 356-42-02 или координатору поиску Игорю, +7 (962) 316-55-42.