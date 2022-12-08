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В Екатеринбурге пропал 54-летний мужчина
Происшествия
Фото: поисковый отряд «Прорыв»
В Екатеринбурге на ЖБИ пропал 54-летний Илья Аркадьевич Чечерин. Его местонахождение неизвестно с 8 декабря.
Приметы пропавшего: рост 175 см, плотное телосложение, зеленые глаза, лысый, есть продолговатый шрам на нижней губе, отсутствуют несколько передних зубов. Хромает при ходьбе, носит очки с диоптриями.
На момент пропажи был одет в черный пуховик выше колена с капюшоном, оливковый свитер, синие джинсы и черные ботинки. С собой у мужчины была черная сумка через плечо.
Розыском пропавшего занимается отдел полиции № 2. Всех, кто знает что-либо о местонахождении Ильи Чечерина, просят сообщить информацию по телефону +7 (343) 356-42-02 или координатору поиску Игорю, +7 (962) 316-55-42.
Приметы пропавшего: рост 175 см, плотное телосложение, зеленые глаза, лысый, есть продолговатый шрам на нижней губе, отсутствуют несколько передних зубов. Хромает при ходьбе, носит очки с диоптриями.
На момент пропажи был одет в черный пуховик выше колена с капюшоном, оливковый свитер, синие джинсы и черные ботинки. С собой у мужчины была черная сумка через плечо.
Розыском пропавшего занимается отдел полиции № 2. Всех, кто знает что-либо о местонахождении Ильи Чечерина, просят сообщить информацию по телефону +7 (343) 356-42-02 или координатору поиску Игорю, +7 (962) 316-55-42.
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