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В столкновении с автобусом на трассе Екатеринбург – Серов погиб депутат

10.56 Понедельник, 12 декабря 2022
Происшествия
Фото: УГИБДД по Свердловской области
На трассе Екатеринбург – Серов днем 11 декабря Toyota Land Cruiser 200 столкнулся с автобусом Yutong, следовавшим по маршруту Карпинск – Краснотурьинск – Екатеринбург. В ДТП погиб водитель внедорожника.

В результате ДТП пострадали девять из 27 пассажиров автобуса. Четверых пострадавших госпитализировали. Водитель внедорожника от полученных травм погиб на месте происшествия.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Свердловской области, водитель внедорожника выбрал несоответствующую погодным условиям скорость, выехал на встречную полосу и столкнулся с автобусом. Погибшим является мужчина 1959 года рождения, руководитель одного из коммерческих предприятий Ивделя.


Фото: УГИБДД по Свердловской области


По информации источника «Вечерних ведомостей, за рулем Toyota Land Cruiser находился Федор Суслов – депутат думы Ивдельского городского округа, зампредседателя думы последних двух созывов.

Суслов возглавляет ООО «Спецтехника», учредителем которого является его сын Игорь Суслов. Предприятие в числе прочего оказывает услуги по уборке дорог. В последние годы «Спецтехника» получила несколько муниципальных подрядов по содержанию автодорог в зимний период.

Прокуратура Нижней Туры сообщила, что на контроль поставлена доследственая проверка по факту ДТП. Надзорным органом будет дана оценка качеству выполнения работ по зимнему содержанию дорог на поднадзорной территории.

Федор Суслов избирался депутатом гордумы Ивделя в 2016 и 2021 годах от партии «Единая Россия».

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Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости


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16:48 Свердловские спасатели предупредили о непогоде 11 декабря
16:00 Над реконструируемым участке ЕКАД установили надземный пешеходный переход
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