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В Каменске-Уральском произошел крупный пожар
Происшествия
Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области
В Каменске-Уральском на улице 2-й Рабочей в воскресенье вечером произошел крупный пожар. Сообщение о возгорании поступило в 18.42.
Как рассказали в пресс-службе МЧС по Свердловской области, на площади 300 квадратных метров горели надворные постройки, кровли и имущество двух гаражей, а также кровля, перекрытие и домашнее имущество частного дома на двух хозяев. О пострадавших не сообщается.
На место происшествия прибыли 18 огнеборцев. Пожар потушили в 20.03. Проливка и разбор сгоревших конструкций завершились в 23.57.
Как рассказали в пресс-службе МЧС по Свердловской области, на площади 300 квадратных метров горели надворные постройки, кровли и имущество двух гаражей, а также кровля, перекрытие и домашнее имущество частного дома на двух хозяев. О пострадавших не сообщается.
На место происшествия прибыли 18 огнеборцев. Пожар потушили в 20.03. Проливка и разбор сгоревших конструкций завершились в 23.57.
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