В Каменске-Уральском произошел крупный пожар

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Каменске-Уральском на улице 2-й Рабочей в воскресенье вечером произошел крупный пожар. Сообщение о возгорании поступило в 18.42.Как рассказали в пресс-службе МЧС по Свердловской области, на площади 300 квадратных метров горели надворные постройки, кровли и имущество двух гаражей, а также кровля, перекрытие и домашнее имущество частного дома на двух хозяев. О пострадавших не сообщается.На место происшествия прибыли 18 огнеборцев. Пожар потушили в 20.03. Проливка и разбор сгоревших конструкций завершились в 23.57.