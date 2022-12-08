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В столкновении бензовоза и легковушки на свердловской трассе пострадали два человека
Происшествия
Фото: УГИБДД по Свердловской области
На трассе Камышлов – Ирбит – Туринск – Тавда столкнулись бензовоз и отечественная легковушка. ДТП произошло вчера около 15.00 на 86-м километре автодороги.
По предварительной информации, произошло столкновение бензовоза DAF и автомобиля Lada Kalina. В результате ДТП пострадали водитель и пассажир легковушки. Их доставили в ЦГБ Ирбита с различными травмами.
В Госавтоинспекции Свердловской области «Вечерним ведомостям» рассказали, что DAF был гружен 14 м3 бензина и около 10 м3 дизельного топлива, им управлял мужчина 1986 года рождения. Он ехал на разгрузку из Камышлова в Ирбит. Разлива топлива не допустили.
За рулем Lada Kalina находился молодой человек 2003 года рождения с водительским стажем пять месяцев. Он ехал со своей знакомой в Екатеринбург.
По предварительной информации, произошло столкновение бензовоза DAF и автомобиля Lada Kalina. В результате ДТП пострадали водитель и пассажир легковушки. Их доставили в ЦГБ Ирбита с различными травмами.
В Госавтоинспекции Свердловской области «Вечерним ведомостям» рассказали, что DAF был гружен 14 м3 бензина и около 10 м3 дизельного топлива, им управлял мужчина 1986 года рождения. Он ехал на разгрузку из Камышлова в Ирбит. Разлива топлива не допустили.
За рулем Lada Kalina находился молодой человек 2003 года рождения с водительским стажем пять месяцев. Он ехал со своей знакомой в Екатеринбург.
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