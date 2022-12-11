В аварии под Нижним Тагилом пострадали три человека

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Вчера, 10 декабря, под Нижним Тагила произошла авария, в результате которой пострадали три человека. Водительница Mitsubishi ASX не справилась с управлением и выехала на встречную полосу и столкнулась с Kia Shuma.Столкновение произошло на 5 километре дороги «Южный подъезд к городу Нижний Тагил» около 16.00.Как сообщают в МУ МВД России «Нижнетагильское», в результате ДТП пострадали 62-летний водитель и 55-летняя пассажирка Kia, а также 13-летняя пассажирка Mitsubishi.Со слов водительницы Mitsubishi, она ехала со скоростью 40-50 километров в час, но не смогла справиться с управлением. Установлено, что у женщины стаж вождения 13 лет. Однако только за 2022 год она привлекалась за нарушения правил дорожного движения 5 раз.