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При пожаре в садовом товариществе Екатеринбурга сгорел садовый дом
Происшествия
Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области (архивное фото)
Вчера вечером в Екатеринбурге в садовом товариществе, расположенном в районе 16 километра Полевского тракта, случился большой пожар. Его площадь составила 122 квадратных метра.
Как сообщает пресс-служба свердловского МЧС, информация о возгорании поступила на пульт пожарного диспетчера в 18.47. К месту происшествия тут же были направлены 16 спасателей на 5 спецмашинах. В 19.26 они локализировали огонь, в 19.53 уже полностью ликвидировали открытое горение.
Разбор сгоревших конструкций был завершён в 00.06. В результате пожара сгорели надворные постройки, баня и садовый дом.
Как сообщает пресс-служба свердловского МЧС, информация о возгорании поступила на пульт пожарного диспетчера в 18.47. К месту происшествия тут же были направлены 16 спасателей на 5 спецмашинах. В 19.26 они локализировали огонь, в 19.53 уже полностью ликвидировали открытое горение.
Разбор сгоревших конструкций был завершён в 00.06. В результате пожара сгорели надворные постройки, баня и садовый дом.
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