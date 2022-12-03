При пожаре в садовом товариществе Екатеринбурга сгорел садовый дом

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Вчера вечером в Екатеринбурге в садовом товариществе, расположенном в районе 16 километра Полевского тракта, случился большой пожар. Его площадь составила 122 квадратных метра.Как сообщает пресс-служба свердловского МЧС, информация о возгорании поступила на пульт пожарного диспетчера в 18.47. К месту происшествия тут же были направлены 16 спасателей на 5 спецмашинах. В 19.26 они локализировали огонь, в 19.53 уже полностью ликвидировали открытое горение.Разбор сгоревших конструкций был завершён в 00.06. В результате пожара сгорели надворные постройки, баня и садовый дом.