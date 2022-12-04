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В Богдановиче при пожаре в многоквартирном доме погиб человек
Происшествия
Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области
По данным сообщества «Инцидент Екатеринбург», прошлым утром в Богдановиче при пожаре в пятиэтажном жилом доме на улице Степана Разина погиб человек. Со слов очевидцев, мужчина, оказавшийся в горящей квартире, пытался спастись от огня на подоконнике, но сорвался и погиб.
Местные жители рассказали, что в комнате, в которой произошло возгорание никто не жил. Мужчина, пытавшийся спастись от огня, проник в комнату, по их мнению, незаконно.
Ранее в свердловском МЧС сообщали о пожаре на площади 15 квадратных метров в квартире на четвертом этаже. Спасателями были эвакуированы 23 человека, из которых 3 были выведены из задымленного здания звеном газодымозащитной службы с помощью спасательных устройств дыхательных аппаратов. В тушении были задействованы 5 пожарных машин и 14 специалистов МЧС.
Местные жители рассказали, что в комнате, в которой произошло возгорание никто не жил. Мужчина, пытавшийся спастись от огня, проник в комнату, по их мнению, незаконно.
Ранее в свердловском МЧС сообщали о пожаре на площади 15 квадратных метров в квартире на четвертом этаже. Спасателями были эвакуированы 23 человека, из которых 3 были выведены из задымленного здания звеном газодымозащитной службы с помощью спасательных устройств дыхательных аппаратов. В тушении были задействованы 5 пожарных машин и 14 специалистов МЧС.
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