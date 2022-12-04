В Богдановиче при пожаре в многоквартирном доме погиб человек

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

По данным сообщества «Инцидент Екатеринбург», прошлым утром в Богдановиче при пожаре в пятиэтажном жилом доме на улице Степана Разина погиб человек. Со слов очевидцев, мужчина, оказавшийся в горящей квартире, пытался спастись от огня на подоконнике, но сорвался и погиб.Местные жители рассказали, что в комнате, в которой произошло возгорание никто не жил. Мужчина, пытавшийся спастись от огня, проник в комнату, по их мнению, незаконно.Ранее в свердловском МЧС сообщали о пожаре на площади 15 квадратных метров в квартире на четвертом этаже. Спасателями были эвакуированы 23 человека, из которых 3 были выведены из задымленного здания звеном газодымозащитной службы с помощью спасательных устройств дыхательных аппаратов. В тушении были задействованы 5 пожарных машин и 14 специалистов МЧС.