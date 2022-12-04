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В многоквартирном доме в Екатеринбурге в вентиляционной шахте загорелся мусор
Происшествия
Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области
Сегодня в Екатеринбурге в двенадцатиэтажном жилом доме на улице Белинского случился пожар. В шахте дымоудаления на первом этаже загорелся мусор. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области.
Информация о возгорании поступила на пульт пожарного диспетчера в 11.04. К месту происшествия тут же были направлены 3 спецмашины и 9 человек личного состава. В 11.13 огнеборцы локализировали огонь и в 11.17 потушили его. Площадь пожара составила 2 квадратных метра.
В результате пожара никто не пострадал. До прибытия спасателей на улицу самостоятельно эвакуировались 10 человек, в том числе 1 ребёнок.
Информация о возгорании поступила на пульт пожарного диспетчера в 11.04. К месту происшествия тут же были направлены 3 спецмашины и 9 человек личного состава. В 11.13 огнеборцы локализировали огонь и в 11.17 потушили его. Площадь пожара составила 2 квадратных метра.
В результате пожара никто не пострадал. До прибытия спасателей на улицу самостоятельно эвакуировались 10 человек, в том числе 1 ребёнок.
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