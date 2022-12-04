В многоквартирном доме в Екатеринбурге в вентиляционной шахте загорелся мусор

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Сегодня в Екатеринбурге в двенадцатиэтажном жилом доме на улице Белинского случился пожар. В шахте дымоудаления на первом этаже загорелся мусор. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области.Информация о возгорании поступила на пульт пожарного диспетчера в 11.04. К месту происшествия тут же были направлены 3 спецмашины и 9 человек личного состава. В 11.13 огнеборцы локализировали огонь и в 11.17 потушили его. Площадь пожара составила 2 квадратных метра.В результате пожара никто не пострадал. До прибытия спасателей на улицу самостоятельно эвакуировались 10 человек, в том числе 1 ребёнок.