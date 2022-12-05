В столкновении трех грузовиков на свердловской трассе погиб человек



Фото: УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области



Фото: УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

На трассе Екатеринбург – Тюмень столкнулись три грузовых автомобиля. В результате ДТП погиб человек. Об этом «Вечерним ведомостям» сообщили в УГИБДД по Свердловской области.По предварительной информации, сегодня около 08.00 на 271-м километре трассы 38-летний водитель грузовика Freightliner при движении в сторону Екатеринбурга отвлекся от управления, выехал на встречную полосу и столкнулся с фурами Iveco Stralis и MAN с полуприцепом.В результате аварии на месте происшествия до прибытия бригады скорой помощи погиб 64-летний водитель Iveco. Водители остальных грузовиков не пострадали.За рулем Freightliner находился житель Тюмени со стажем вождения 21 год. Он ехал в столицу Урала без груза. Мужчина пояснил, что во время движения отвлекся и не заметил, как выехал на встречную полосу. На водителя составили административные материалы за неработающий тахограф и неоформленную диагностическую карту.Погибший водитель Iveco – житель Самарской области. Он перевозил сахар из Екатеринбурга в Сургут.Водитель MAN – житель Свердловской области, он направлялся из Богдановичского района в Сургут, перевозил сборные грузы. Его привлекли к ответственности за отсутствие путевого листа и просроченную карту водителя в тахографе.