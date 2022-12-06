В Полевском ребенок поскользнулся и упал под колеса автобуса

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Полевском девятилетний мальчик поскользнулся на остановке и упал под колеса рейсового автобуса. ДТП произошло вчера около 16.00 на улице Карла Маркса.По предварительной информации, водитель автобуса ПАЗ, подъезжая к остановке, сбил пешехода, который поскользнулся и упал под задние колеса. В результате ДТП мальчика доставили в больницу с переломом ноги.Как сообщили «Вечерним ведомостям» в УГИБДД по Свердловской области, за рулем автобуса находился мужчина 1955 года рождения с водительским стажем 34 года. Автобус ехал по маршруту №13 «мкр-н Зеленый Бор-2 – Горбольница №1». В момент ДТП в салоне находились пять пассажиров, они не пострадали.Госинспектор дорожного надзора при обследовании места ДТП выявил недостатки в содержании дороги, а именно наличие зимней скользкости на проезжей части. Главе Полевского направлено письмо о выявленных недостатках, а в отношении обслуживающей организации выданы рекомендации со сроками устранения.