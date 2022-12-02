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Пропавшего 22-летнего екатеринбуржца ищут уже больше недели
Происшествия
Фото: поисковый отряд «Лиза Алерт»
В Екатеринбурге пропал 22-летний Семен Александрович Быстрых. Его местонахождение неизвестно с 30 ноября.
Приметы пропавшего: рост 180 см, худощавое телосложение, карие глаза, черные волосы. Во что молодой человек был одет в день пропажи, неизвестно.
Всех, кто знает что-либо о местонахождении Семена Быстрых, просят сообщить информацию по телефону 8 (800) 700-54-52 или 112.
Приметы пропавшего: рост 180 см, худощавое телосложение, карие глаза, черные волосы. Во что молодой человек был одет в день пропажи, неизвестно.
Всех, кто знает что-либо о местонахождении Семена Быстрых, просят сообщить информацию по телефону 8 (800) 700-54-52 или 112.
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