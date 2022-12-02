Пропавшего 22-летнего екатеринбуржца ищут уже больше недели

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге пропал 22-летний Семен Александрович Быстрых. Его местонахождение неизвестно с 30 ноября.Приметы пропавшего: рост 180 см, худощавое телосложение, карие глаза, черные волосы. Во что молодой человек был одет в день пропажи, неизвестно.Всех, кто знает что-либо о местонахождении Семена Быстрых, просят сообщить информацию по телефону 8 (800) 700-54-52 или 112.