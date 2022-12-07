В подвале пятиэтажки в Екатеринбурге загорелась сауна

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге сегодня утром произошел пожар в сауне, расположенной в подвале пятиэтажки на проспекте Ленина. Сообщение о возгорании поступило в 05.07.Как рассказали в пресс-службе МЧС по Свердловской области, на площади 40 квадратных метров огонь повредил мебель, имущество и внутреннюю отделку сауны. До прибытия пожарных эвакуировались 10 человек, в том числе один ребенок. К счастью, никто не пострадал.В тушении пожара участвовали 12 огнеборцев. Возгорание ликвидировали в 05.25. Проливка и разбор сгоревших конструкций завершились в 06.28.