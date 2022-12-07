Под белы ноженьки вели екатеринбургские полицейские пьяного гражданина

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Странную картину средь бела дня лицезрели многие екатеринбуржцы возле Автовокзала. По улице Циолковского доблестно вышагивали два сотрудника полиции. А за ними по заснеженному (и не очень чистому) асфальту волочился мужчина. Волочился буквально — полицейские тащили его куда-то, взяв за ноги.Как выяснилось позже, таким необычным образом произошло задержание и доставка в отделение пьяного гражданина. Мужчина хулиганил в общественном месте, не прекратил этого делать и после того, как представители правоохранительных органов попытались довести его в отделение. Улёгшегося на землю дебошира им пришлось тащить за ноги не один десяток метров, минуя перекрёсток, проезжую часть дороги, трамвайные пути.Надо отдать должное уральцам. Как сообщает телеграм-канал «Инцидент Екатеринбург», многим не понравилось увиденное. Горожане делали замечания полицейским, сочувствуя пьянице, который, возможно, такого сочувствия и не заслуживал. В Управлении милиции по городу Екатеринбургу утверждают, что пьяный гражданин таким странным образом использовал полицейских в качестве бесплатного транспорта лишь небольшой промежуток пути. Когда «тройка» миновала перекрёсток улиц Циолковского и Степана Разина, он всё же согласился подняться и оставшееся расстояние до отделения проделал «на своих двоих».