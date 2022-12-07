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Из задымленной девятиэтажки в Екатеринбурге эвакуировались 10 человек
Происшествия
Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области
Сегодня утром в Екатеринбурге произошел пожар в девятиэтажке на улице Московской. Сообщение о возгорании поступило в 10.27.
В пресс-службе МЧС по Свердловской области рассказали, что на площади восьми квадратных метров горели вещи в квартире на пятом этаже многоэтажки. Из дома эвакуировались 10 человек.
В тушении пожара участвовали 13 огнеборцев. Открытое горение ликвидировали в 10.45. Проливка и разбор сгоревших конструкций завершились в 11.25.
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