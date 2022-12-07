Из задымленной девятиэтажки в Екатеринбурге эвакуировались 10 человек

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Сегодня утром в Екатеринбурге произошел пожар в девятиэтажке на улице Московской. Сообщение о возгорании поступило в 10.27.В пресс-службе МЧС по Свердловской области рассказали, что на площади восьми квадратных метров горели вещи в квартире на пятом этаже многоэтажки. Из дома эвакуировались 10 человек.В тушении пожара участвовали 13 огнеборцев. Открытое горение ликвидировали в 10.45. Проливка и разбор сгоревших конструкций завершились в 11.25.