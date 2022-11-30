В Серове из горящей пятиэтажки эвакуировались 30 человек

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Серове вечером 6 декабря произошел пожар в пятиэтажке на улице 4-й Пятилетки. Сообщение о возгорании поступило в 22.32.Как рассказали в пресс-службе МЧС по Свердловской области, на четвертом этаже муниципального жилого дома загорелся мусор. Самостоятельно из дома эвакуировались 30 человек, в том числе два ребенка.На место происшествия прибыли 10 огнеборцев. Открытое горение ликвидировали в 22.39. Проливка и разбор сгоревших конструкций завершились в 23.00.