Возрастное ограничение 18+
В Серове из горящей пятиэтажки эвакуировались 30 человек
Происшествия
Фото: Вечерние ведомости
В Серове вечером 6 декабря произошел пожар в пятиэтажке на улице 4-й Пятилетки. Сообщение о возгорании поступило в 22.32.
Как рассказали в пресс-службе МЧС по Свердловской области, на четвертом этаже муниципального жилого дома загорелся мусор. Самостоятельно из дома эвакуировались 30 человек, в том числе два ребенка.
На место происшествия прибыли 10 огнеборцев. Открытое горение ликвидировали в 22.39. Проливка и разбор сгоревших конструкций завершились в 23.00.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
В Богдановиче из горящей пятиэтажки спасли четырех человек
30 ноября 2022
30 ноября 2022
Из горящего дома в Ирбите пожарные спасли восемь человек
01 декабря 2022
01 декабря 2022
Крупный пожар произошел ночью в Нижней Туре
28 ноября 2022
28 ноября 2022
Пожар в многоквартирном доме в Асбесте вывел на улицу 12 человек
04 декабря 2022
04 декабря 2022