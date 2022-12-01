Возрастное ограничение 18+
Cо стройки ЖК «Большой Каретный» продолжают сливать неизвестную жидкость в реку
Происшествия
Фото: движение Экодозор
Строители ЖК «Большой каретный» в Екатеринбурге продолжают сливать неизвестную жидкость в реку.
Рукава в сторону реки Патрушихи со стройплощадки жилого комплекса жители города заметили ещё 23 ноября. Через неделю, 1 декабря, председатель комитета по экологии администрации Екатеринбурга Артур Зиганшин выехал на место и провёл беседу с подрядчиком, после чего отчитался о прекращении слива жидкости в реку.
Однако на следующий день, 2 декабря слив неизвестной жидкости продолжился. «Вечерними ведомостями» было направлено обращение в прокуратуру, однако пока ответ на него в редакцию не поступил.
Судя по всему, слив продолжается до сих пор – правда, трубы слегка спрятали под снег, но жидкость по ним по-прежнему течёт, что сегодня зафиксировали активисты волонтёрского движения «Экодозор». «Экодозор» направил обращение в Минприроду, о чём сообщил в своих соцсетях:
«В течении двух недель застройщик ЖК «Большой каретный» сбрасывает оборотную воду в Патрушиху. <...> На сегодня, 15:00 06 декабря 2022 года, застройщик продолжает сброс мутной жидкости с признаками загрязнения с территории ЖК «Большой каретный» в направлении реки Патрушихи. При этом пожарный рукав, по которому идёт слив, закопан в снег и обнаружить точку сброса можно только по полынье за дорогой, в месте, где заканчивается пожарный рукав. Просьба отобрать пробы жидкости /льда в месте сброса, провести анализ и в случае превышение допустимых показателей составить на застройщика протокол об административном правонарушении» — говорится в обращении экоактивистов.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Администрация Екатеринбурга ограничилась беседой с подрядчиком, допустившим несанкционированный сброс стоков в реку
01 декабря 2022
01 декабря 2022
На улице Татищева в Екатеринбурге из автомобиля выбросили труп
04 декабря 2022
04 декабря 2022
На очистку Екатеринбурга от снега вышли 388 рабочих
05 декабря 2022
05 декабря 2022