Перевозчик заплатит свердловчанке 300 тысяч рублей за травму в автобусе

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Свердловской области женщина взыскала с перевозчика 300 тысяч рублей компенсации морального вреда за полученную в пассажирском автобусе травму.Как рассказали «Вечерним ведомостям» в пресс-службе Свердловского облсуда, местная жительница пострадала в ДТП в ноябре 2018 года. Водитель автобуса, на котором она ехала, не справился с управлением и съехал с дороги. Здоровью женщины был нанесен вред средней степени тяжести. Пострадавшую доставили в Североуральскую больницу. Она находилась на лечении более четырех месяцев, была вынуждена принимать медикаменты, носить корсет и посещать физиопроцедуры.Водителя автобуса Серовский районный суд признал виновным по части 2 статьи 12.24 КоАП РФ. Перевозчиком, на маршруте которого пострадала женщина, является индивидуальный предприниматель, чья гражданская ответственность как перевозчика застрахована в АО «Группа Ренессанс Страхование». В августе прошлого года пострадавшей выплатили страховое возмещение в размере 201 тысячи рублей.При этом свердловчанка подала иск в Североуральский городской суд к ИП, в котором попросила взыскать с ответчика 800 тысяч рублей компенсации морального вреда и 4 500 рублей – расходы на оплату услуг представителя.Суд удовлетворил требования частично, взыскав 200 тысяч рублей компенсации и 100 тысяч рублей штрафа в пользу истца. Ответчик в апелляционной жалобе просил сократить размер компенсации и отменить штраф. Однако Свердловский областной суд оставил решение Североуральского городского суда без изменений.