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За три дня в Екатеринбурге задержали 16 пьяных водителей
Происшествия
Фото: Вечерние ведомости
В Екатеринбурге со 2 по 4 декабря проводились массовые проверки водителей. За три дня автоинспекторы задержали 16 пьяных автолюбителей.
В отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга сообщили, что за вождение в состоянии алкогольного опьянения привлекли к ответственности 15 водителей, в состоянии наркотического опьянения – одного водителя. Еще семь автовладельцев привлекли за отказ от прохождения медосвидетельствования. В отношении трех водителей решается вопрос о возбуждении уголовного дела за повторное пьяное вождение.
Кроме того, сотрудники ГИБДД задержали 12 автомобилистов без водительских прав и семь водителей, лишенных такого права.
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