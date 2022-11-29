За три дня в Екатеринбурге задержали 16 пьяных водителей

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге со 2 по 4 декабря проводились массовые проверки водителей. За три дня автоинспекторы задержали 16 пьяных автолюбителей.В отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга сообщили, что за вождение в состоянии алкогольного опьянения привлекли к ответственности 15 водителей, в состоянии наркотического опьянения – одного водителя. Еще семь автовладельцев привлекли за отказ от прохождения медосвидетельствования. В отношении трех водителей решается вопрос о возбуждении уголовного дела за повторное пьяное вождение.Кроме того, сотрудники ГИБДД задержали 12 автомобилистов без водительских прав и семь водителей, лишенных такого права.