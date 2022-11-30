В Екатеринбурге мальчик перебегал дорогу и попал под колеса Audi

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Водитель автомобиля Audi Q3 сбил в Екатеринбурге 10-летнего мальчика, перебегающего дорогу в неположенном месте. ДТП произошло вчера в 23.16 на улице Антона Валика.Как рассказали «Вечерним ведомостям» в отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга, водитель Audi Q3 ехал по улице Антона Валика со стороны Маршала Жукова в сторону Вайнера и сбил ребенка, перебегающего проезжую часть в неположенном месте.10-летнего пешехода доставили в детскую больницу №9 с различными травмами. Как выяснили сотрудники полиции, ребенок с отцом возвращались домой.За рулем Audi находился 37-летний мужчина. Он пояснил, что, когда увидел ребенка, перебегающего дорогу, применил экстренное торможение, однако наезда избежать не удалось.