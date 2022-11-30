На трассе Екатеринбург – Тюмень произошло смертельное ДТП



Фото: УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

На трассе Екатеринбург – Тюмень сегодня днем столкнулись ВАЗ-2114 и Газель. В результате ДТП погиб водитель легковушки. Об этом сообщили в УГИБДД по Свердловской области.Авария произошла на 86-м километре трассы около 12.30. По предварительной информации, водитель ВАЗ-2114 по неустановленной причине выехал на встречную полосу, после чего его развернуло и отбросило на Газель, двигающуюся в попутном направлении.Водитель ВАЗ-2112 в результате ДТП погиб на месте происшествия. Другие участники аварии не пострадали.На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД, МЧС и следственно-оперативная группа. Устанавливаются причины и обстоятельства ДТП.Движение в районе места аварии на данный момент ограничено. Поток регулируют инспекторы ДПС.