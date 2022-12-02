В Екатеринбурге осудят машиниста экскаватора за ДТП, в котором пострадал водитель мопеда

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В суд направлено уголовное дело в отношении водителя экскаватора, от удара ковшом которого в Екатеринбурге пострадал водитель мопеда. Об этом «Вечерним ведомостям» сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.По версии следствия, 10 июня обвиняемый, управляя погрузчиком-экскаватором «JCB 3СХ 14М2WM» ехал по улице Пехотинцев со стороны Автомагистральной в сторону перекрестка с Уральских Коммунаров. При повороте налево на нерегулируемом перекрестке он не уступил дорогу встречному мопеду «SUZUKI LETS 2» столкнулся с ним.В результате ДТП водитель мопеда получил перелом бедренной кости и разрывы сухожилий. Эксперты расценили травмы как причинившие тяжкий вред его здоровью.Обвиняемый полностью признал свою вину. Уголовное дело направлено в Железнодорожный суд Екатеринбурга.